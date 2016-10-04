Мы не ламы, мы альпаки!

01. Альпаки настолько обидчивы, что перед своим вольером вывесили табличку, где итальянским по белому написали: "Мы альпаки, а не ламы!"
02. До того как я с ними познакомился, я вообще ничего не знал о существовании альпаков, только про лам знал.
03. Сейчас расскажу, где и при каких обстоятельствах я увидел живых альпаков. Дело было на озере Гарда в городе Мальчезине, о котором я совсем недавно рассказывал.
04. Город Мальчезине находится внизу на берегу озера, а над городом возвышается гора, которая называется Монте Бальдо. Для того чтобы подняться на гору, нужно ехать на канатной дороге, да не на одной. На полпути нужно сделать пересадку.
05. Мы поднялись на гору были поражены резким изменения температуры. Внизу было +25, а наверху +10.
06. Более подробно о прогулке я расскажу в отдельной заметке. Здесь будет только об альпаках.
07. На горе Монте Бальдо альпаки живут вот в таком небольшом вольере, их там всего четверо.
08. На людей они практически не обращают внимания.
09. Живут здесь альпаки исключительно для привлечения туристов. Основное стадо альпаков, которое является поставщиком шерсти в промышленных масштабах, находится в другом месте.
10. В палатке, которая расположена рядом с вольером, продаются изделия, которые изготовлены из шерсти этих животных.
11. Шерсть альпак по своим свойствам ни в чем не уступает овечьей шерсти, но по весу она гораздо легче.
12. Мех альпак очень стойкий и не имеет жира, поэтому изделия из него долго не загрязняются. Марина примеряет альпачий шарф.
13. Шарф понравился, поэтому деньги за него плавно перетекают продавщице.
14. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детёнышей альпак. Она в семь раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии.
15. На вольере на трех языках есть описание различных качеств шерсти из альпака.
16. Более подробно о прогулке по Монте Бальдо планирую рассказать в ближайшее время.
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