Мы не ламы, мы альпаки!

Наши путешествия 2016 11.06-04.07 (Автомобиль) Белосток, Слубице (Польша), Таубербишовсхайм (Германия), Мальчезине, Рива-дель-Гарда, Валеджо-суль-Минчо,…

Я пытался идти вразрез с политикой КПСС. Меня поставили на место Надеюсь, что не нужно никому объяснять, что означало в советское время идти не в ногу с политикой партии. В 30-40-е годы прошлого века за это можно…

Был таким маленьким, розовеньким, пухленьким, как поросеночек И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не…

Четыре месяца не платили зарплату. Вчера получил. Оторвался по полной Решили отметить столь знаменательное событие походом в ресторан. Недолго думая, остановили свой выбор на брассерии "Ламбик". Нам там…

Пришло письмо из налоговой. Запугивают уголовным преследованием Получил письмо и задумался. А сколько стоит такое письмо в рублях? Сначала в налоговой инспекции его распечатают на двух листах. Затем на машине…

Что вы больше всего не любили в детстве? У каждого из нас сохранились какие-то неприятные воспоминания из детства. Возможно кто-то не любил какую-нибудь еду, а другой не любил что-то делать,…

Зачем голой девушке весло? Словосочетание "Девушка с веслом" уже давно стало нарицательным понятием советской садово-парковой скульптуры. Казалось бы в новые…

Гастрономический пир в Риме В путешествиях можно обойтись без музеев, картинных галерей и архитектурных памятников. А вот без еды никак нельзя обойтись. Исследование местной…