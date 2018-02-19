Если приглядеться, то Венеция выглядит ужасно!

Наши путешествия 2017 22.12-29.12 (Авиа) Венеция, Болонья 2017 09.06-03.07.17(Автомобиль №17) Мир, Жировичи, Ружаны, Каменец, (Беларусь), Бельск-Подляски,…

"Чернослив испанский". Конфеты - убийцы ваших зубов, по крайней мере! А вы читаете инструкции по употреблению шоколадных конфет? Я никогда раньше не читал, и по этой причине чуть не…

Странная особенность белорусских ресторанов Я много раз бывал в белорусских ресторанах. Во многих городах, на трассах, даже в Москве несколько раз посещал белорусский ресторан. Пища у наших…

Немецкий замок во Франции Как же может немецкий замок оказаться во Франции? Да очень просто! Речь пойдет об Эльзасе, который с древних времен был немецкоговорящей территорией…

Набережная Неисцелимых Когда-то "Набережной Неисцелимых" называли самую южную набережную Венеции, потому что во время эпидемии чумы здесь располагался госпиталь…

Истина в вине. Сталин и Гитлер по одной цене Историки считают, что Сталин и Гитлер никогда не встречались, но с этим не все согласны. Тем более, что их встречу можно организовать не только при…

В этом кафе нельзя целоваться Два года тому назад знаменитое венское кафе Прюкель (Café Prückel) совершенно неожиданно обвинили в гомофобии. Дело приняло серьезный…

Сколько стоит неделя отдыха в Венеции Сегодня снова говорим о деньгах. У меня уже были две заметки об экономической составляющей путешествий. Я рассказывал о 10-ти дневной поездке в…