Сергей Харин (vagant) wrote,
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Сергей Харин
vagant

Если приглядеться, то Венеция выглядит ужасно!

Пришла пора рассказать правду о Венеции, которую вам никто не расскажет и не покажет. В основном, в сети можно увидеть сплошные ахи и охи после посещения этого города. После первого посещения Венеции много можно не заметить. Предлагаю посмотреть на неё трезвым незамутненным взглядом.



02. Начнем нашу экскурсию с квартала, который не так давно подвергся масштабной реновации. Некоторые домики выглядят здесь неплохо, а у некоторых почему-то сразу обвалилась штукатурка.



03. Штукатурка в этом проходе пока ещё держится, а вот стены кто-то зачем-то разрисовал. Русские туристы?



04. Лестница ведет в дом. Все стены тоже разрисованы. Предполагаю, что туристы в этот квартал практически не заходят. Неужели всё это разрисовали местные жители?



05. А в этом переулочке, по всей видимости, ремонта не было очень давно.



06. Местным жителям деваться некуда. Приходится жить в таких нечеловеческих условиях.



07. Думаете я специально выискивал и фотографировал такие дома? Совсем нет! Они на каждом шагу.



08. Некоторые двери выглядят очень колоритно.



09. Иногда возникают такие неожиданные контрасты. Сравните дом слева и дом справа.



10. Частенько встречаются заброшенные дворы.



11. В которых давно не ступала нога человека.



12. Заброшенных домов тоже хватает.



13. Это сооружение совсем не похоже на жилой дом. Заброшено?



14. Средств не находится даже на ремонт полицейского участка. Скажу больше. Здесь обитают карабинеры, статус которых значительно выше обычных полицейских.



15. Видимо по причине такого неблагоустроенного существования стражей порядка, в городском транспорте орудуют карманники и наперсточники. Про наперсточников планируется отдельный рассказ.



16. К венецианским мостам с их многовековой историй тоже нет никакого уважения.



17.  А что здесь находится? Склады? Тюрьма?



18. Предполагаю, что этот гость из африканских стран собирает средства на ремонт исторических зданий Венеции.



После просмотра этих фотографий мне опять захотелось в Венецию!

Tags: #венеция, #италия, Венеция, Венеция 2017, Италия, итальянская жизнь
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